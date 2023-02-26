Rodrigo Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Rivas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodrigo Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Rivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Rivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Rivas 11 Nisan 1997 tarihinde Bajo Baudo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Rivas González şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Rivas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Rivas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Rivas'nin Orense SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Rivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Rivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodrigo Rivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Rivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında Doxa Katokopias

11 Ocak 2017 yılında Anagen.Derynias

21 Temmuz 2017 yılında NK Rudes

23 Ocak 2018 yılında Depor. Alavés B

24 Ocak 2018 yılında Amurrio Club

30 Haziran 2018 yılında Depor. Alavés B

1 Temmuz 2018 yılında San Ignacio

30 Haziran 2019 yılında Depor. Alavés B

3 Eylül 2020 yılında CP El Ejido

26 Ocak 2021 yılında CD Marino

2 Ağustos 2021 yılında Técnico U.

26 Ocak 2022 yılında Uni. Católica

3 Ocak 2023 yılında Orense

Rodrigo Rivas kimdir

Rodrigo Rivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Rivas şuan Orense SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Rodrigo Rivas nereli

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