Rodrigo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Rodriguez 28 Mayıs 2003 tarihinde Arequipa şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Gabriel Rodríguez Meza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Rodriguez'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodrigo_rodriguez_meza/

Rodrigo Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Cienciano II

1 Ocak 2023 yılında Cienciano

Rodrigo Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Rodriguez şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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