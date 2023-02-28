Rodrigo Salinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Salinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Salinas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Salinas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Salinas 4 Temmuz 1986 tarihinde Berisso şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Javier Salinas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Salinas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Rodrigo Salinas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Salinas'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Salinas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodrisalinas9/

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Rodrigo Salinas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Salinas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodrigo Salinas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Salinas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında San Carlos

1 Temmuz 2009 yılında Godoy Cruz II

1 Ocak 2010 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2011 yılında Rosario Central

30 Haziran 2012 yılında Godoy Cruz

9 Temmuz 2013 yılında CA Unión

30 Haziran 2014 yılında Godoy Cruz

1 Eylül 2014 yılında Atlante

1 Temmuz 2015 yılında Los Andes

1 Temmuz 2016 yılında Chacarita Jrs

14 Ağustos 2017 yılında Ettifaq FC

15 Ocak 2018 yılında Vélez Sarsfield

30 Temmuz 2019 yılında Newell's

30 Haziran 2020 yılında Vélez Sarsfield

17 Kasım 2020 yılında La Serena

15 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Sarmiento Junin

7 Ocak 2022 yılında Atlético Grau

Rodrigo Salinas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Salinas şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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