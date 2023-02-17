Rodrigo Saracho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Saracho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Saracho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Saracho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Saracho 6 Ocak 1994 tarihinde General Pacheco şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Saracho Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Saracho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Saracho'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Saracho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Saracho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rodrigo Saracho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Saracho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Olimpo

17 Ağu 2016 yılında Estudiantes BA

8 Şubat 2021 yılında Quilmes

1 Ocak 2022 yılında Barracas C.

1 Ocak 2023 yılında Godoy Cruz

Rodrigo Saracho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Saracho şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

San Lorenzo de Almagro (2008-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.