Rodrigo Sayavedra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Sayavedra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Sayavedra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Sayavedra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Sayavedra 21 Temmuz 1995 tarihinde Quilmes (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo David Sayavedra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Sayavedra Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Sayavedra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 10 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Sayavedra'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Sayavedra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Sayavedra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Sayavedra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Sayavedra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2017 yılında Estudiantes BA

30 Haziran 2019 yılında A d Quilmes

2 Ağu 2019 yılında CA Mitre

1 Ocak 2022 yılında CD Morón

10 Haziran 2022 yılında Brown Adrogué

Rodrigo Sayavedra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Sayavedra şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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