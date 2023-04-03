Rodrigo Scagliarini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Scagliarini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Scagliarini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rodrigo Scagliarini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rodrigo Scagliarini 24 Mayıs 2000 tarihinde Las Perdices şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rodrigo Scagliarini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORTS Argentina yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CA Newell's Old Boys II futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys II takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Scagliarini'nin CA Newell's Old Boys II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rodrigo Scagliarini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rodrigo Scagliarini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Ocak 2019 yılında Newell's II
Rodrigo Scagliarini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rodrigo Scagliarini şuan CA Newell's Old Boys II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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