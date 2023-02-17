Rodrigo Sequeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Sequeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Sequeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Sequeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Sequeira 13 Şubat 2000 tarihinde Tortuguitas şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Nahuel Sequeira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Sequeira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ENGELMAN SPORTS LTD yapmaktadır. Rodrigo Sequeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Sequeira'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Sequeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Sequeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Sequeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Sequeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2021 yılında CA Alvarado

Rodrigo Sequeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Sequeira şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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