Rodrigo Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Silva 25 Ekim 1996 tarihinde Sao Paulo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Lucas Alves da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Silva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 28 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Silva'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mayıs 2019 yılında Real Ariquemes

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2019 yılında CA Paraense

5 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2021 yılında Boca Júnior

28 Mayıs 2021 yılında CS Sergipe-SE

Rodrigo Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Silva şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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