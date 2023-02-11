Rodrigo Tapia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Tapia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Tapia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Tapia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Tapia 28 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Tapia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Tapia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Tapia'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Tapia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Tapia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rodrigo Tapia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Tapia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2016 yılında Defensa

30 Haziran 2017 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2017 yılında Palestino

30 Haziran 2018 yılında San Lorenzo II

29 Ocak 2019 yılında Banfield

30 Haziran 2019 yılında San Lorenzo II

24 Eylül 2019 yılında Nueva Chicago

1 Ekim 2020 yılında CA Mitre

Rodrigo Tapia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Tapia şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.