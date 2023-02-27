Rodrigo Urena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Urena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Urena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Urena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Urena 1 Mart 1993 tarihinde Conchalí şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Andrés Ureña Reyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Urena Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Urena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Urena'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Urena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodrigo.ure18/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100087010961084

Rodrigo Urena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Urena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodrigo Urena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Urena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Cobresal

1 Ocak 2013 yılında U. de Chile

1 Mayıs 2014 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2014 yılında Cobresal

31 Mayıs 2015 yılında U. de Chile

1 Ocak 2016 yılında Cobresal

30 Haziran 2016 yılında U. de Chile

1 Ocak 2017 yılında Deportes Temuco

1 Temmuz 2017 yılında Palestino

3 Ağustos 2017 yılında Antofagasta

31 Aralık 2017 yılında Palestino

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

6 Ağustos 2018 yılında Cobresal

7 Ocak 2020 yılında CD América

3 Şubat 2022 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2023 yılında Universitario

Rodrigo Urena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Urena şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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