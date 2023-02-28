Rodrigo Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rodrigo Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rodrigo Vasquez 6 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rodrigo Vasquez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına - tarihinde katılmıştır. Rodrigo Vasquez'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rodrigo Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rodrigo Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rodrigo Vasquez şuan Unión Española takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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