Rodrigo Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rodrigo Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rodrigo Vasquez 6 Mayıs 2005 tarihinde Temuco şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Ignacio Vásquez Navarrete şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rodrigo Vasquez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Vasquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Unión Española U20 futbol takımında oynamaktadır. Unión Española U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Rodrigo Vasquez'nin Unión Española U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rodrigo Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rodrigo Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rodrigo Vasquez şuan Unión Española U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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