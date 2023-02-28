Rodrigo Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Vera 23 Kasım 1995 tarihinde Fernando de la Mora şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Francisco Vera Encina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Vera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Vera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Vera'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Vera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında River Plate

1 Ocak 2017 yılında General Diaz

31 Aralık 2017 yılında River Plate

25 Ocak 2022 yılında Nacional

Rodrigo Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Vera şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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