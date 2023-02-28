Rodrigo Viega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Viega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Viega kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Viega ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodrigo Viega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Viega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Viega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Viega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Viega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Viega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Viega 7 Ağustos 1991 tarihinde Rivera şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Pascual Viega Alves şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Viega Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Rodrigo Viega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Viega'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Viega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Viega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodrigo Viega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Viega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Juventud

31 Temmuz 2015 yılında Peñarol

4 Temmuz 2016 yılında CA Temperley

30 Haziran 2017 yılında Peñarol

17 Ağustos 2017 yılında Wanderers

31 Aralık 2017 yılında Peñarol

15 Ocak 2018 yılında Tanque Sisley

1 Şubat 2018 yılında Peñarol

2 Şubat 2018 yılında Progreso

30 Haziran 2018 yılında Peñarol

1 Temmuz 2018 yılında Progreso

13 Nisan 2021 yılında Liverpool FC

25 Ocak 2022 yılında Boston River

1 Ocak 2023 yılında Luqueño

Rodrigo Viega kimdir

Rodrigo Viega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Viega şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Peñarol

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Rodrigo Viega nereli

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