Rodrigo Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Villagra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Villagra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Villagra 14 Şubat 2001 tarihinde Morteros şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Román Villagra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Villagra Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportfront Global yapmaktadır. Rodrigo Villagra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Villagra'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Villagra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodrigo_villagra15/

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Rodrigo Villagra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrigo Villagra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodrigo Villagra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Villagra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ros. Central II

5 Haziran 2019 yılında Rosario Central

5 Ağu 2021 yılında CA Talleres

Rodrigo Villagra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Villagra şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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