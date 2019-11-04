Rodrigues, saç baş yoldurdu
Fenerbahçe'de dün oynan Kayserispor maçında 2 net gol pozisyonunu gole çeviremeyen Gary Rodrigues, taraftara saç baş yoldurdu. Maçın devre arasında taraftarlar Rodrigues'i yoğun şekilde eleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe, Umut Bulut'un attığı golle rakibine 1-0 mağlup oldu ve haftayı lider kapatma şansını değerlendiremedi. Fenerbahçe'de girilen sayısız pozisyona rağmen gol atılamaması taraftarları kızdırdı. Mücadelenin ilk yarısında girdiği 2 net pozisyonu değerlendiremeyen Gary Rodrigues, taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Rodrigues maç boyunca çektiği 3 şutta isabet bulamazken,2 kez top kaybetti. Ayrıca Rodriguez mücadeleyi sarı kart görerek tamamladı.
Etiketler : gary rodrigues
HABERE YORUM KAT