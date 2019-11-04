Rodrigues, saç baş yoldurdu

Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe, Umut Bulut'un attığı golle rakibine 1-0 mağlup oldu ve haftayı lider kapatma şansını değerlendiremedi. Fenerbahçe'de girilen sayısız pozisyona rağmen gol atılamaması taraftarları kızdırdı. Mücadelenin ilk yarısında girdiği 2 net pozisyonu değerlendiremeyen Gary Rodrigues, taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Rodrigues maç boyunca çektiği 3 şutta isabet bulamazken,2 kez top kaybetti. Ayrıca Rodriguez mücadeleyi sarı kart görerek tamamladı.