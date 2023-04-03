Rodriguinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodriguinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodriguinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodriguinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodriguinho 21 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Garcia de Lima Vaz de Medeiros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodriguinho Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRIO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Rodriguinho'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodriguinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodriguinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodriguinho şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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