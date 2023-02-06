Rodriguinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodriguinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodriguinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodriguinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodriguinho 5 Haziran 2003 tarihinde Contagem şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Henrique Santos de Souza şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodriguinho Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodriguinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodriguinho'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodriguinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodriguinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rodriguinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodriguinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında América-MG U20

1 Ocak 2023 yılında América-MG

Rodriguinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodriguinho şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

América Futebol Clube (América Mineiro-MG) (2019-2023)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.