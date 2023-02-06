Rodriguinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodriguinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodriguinho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodriguinho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodriguinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodriguinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodriguinho

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodriguinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodriguinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodriguinho 27 Mart 1988 tarihinde Natal şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrigo Eduardo Costa Marinho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodriguinho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rodriguinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodriguinho'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodriguinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/reidriguinho/

Rodriguinhoboyu ve yaşı kaç

Rodriguinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodriguinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodriguinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodriguinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında ABC FC

1 Ocak 2010 yılında Bragantino

1 Nisan 2011 yılında Capivariano FC

1 Mayıs 2011 yılında América-MG

1 Ağu 2013 yılında Capivariano FC

1 Eylül 2013 yılında Coimbra-MG

1 Ekim 2013 yılında Corinthians

15 Nisan 2014 yılında Grêmio

1 Ekim 2014 yılında Corinthians

2 Ekim 2014 yılında Sharjah FC

22 Haziran 2015 yılında Corinthians

22 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

23 Ocak 2019 yılında Cruzeiro

17 Şubat 2020 yılında EC Bahia

1 Ocak 2022 yılında Cuiabá-MT

Rodriguinho kimdir

Rodriguinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodriguinho şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Rodriguinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 22 numaralı formasıyla 26 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rodriguinho nereli

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