Rodrygo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrygo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrygo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrygo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrygo 9 Ocak 2001 tarihinde Osasco şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rodrygo Silva de Goes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrygo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Un1que Football yapmaktadır. Rodrygo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Rodrygo'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rodrygo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RodrygoGoes

http://instagram.com/rodrygogoes/

http://facebook.com/rodrygogoes01/

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Rodrygo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rodrygo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 80.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 80.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rodrygo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrygo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında Santos FC

1 Temmuz 2019 yılında Real

Rodrygo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrygo şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rodrygo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ceará Sporting Club (2006-2010)

Brezilya takımında 21 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Brezilya U23 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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