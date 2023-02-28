Rody Junior Effaghe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rody Junior Effaghe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rody Junior Effaghe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rody Junior Effaghe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rody Junior Effaghe 11 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gabon uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rody Junior Effaghe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Rody Junior Effaghe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rody Junior Effaghe'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi 30 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Rody Junior Effaghe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/junioreffaghe9/

Rody Junior Effaghe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rody Junior Effaghe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Rody Junior Effaghe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rody Junior Effaghe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

Rody Junior Effaghe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rody Junior Effaghe şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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