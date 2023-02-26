Rody Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rody Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rody Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rody Zambrano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rody Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rody Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rody Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rody Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rody Zambrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rody Zambrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rody Zambrano 21 Şubat 1993 tarihinde El Carmen şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Rody Jossephe Zambrano Marcillo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rody Zambrano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG Warriors yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Rody Zambrano'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rody Zambrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rody Zambrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Rody Zambrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rody Zambrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2009 yılında Norte América

15 Eylül 2009 yılında Independ. U20

2 Şubat 2010 yılında El Nacional U20

1 Ocak 2011 yılında CD El Nacional

1 Ocak 2012 yılında El Nacional B

1 Ocak 2013 yılında CD El Nacional

18 Şubat 2015 yılında Delfín SC

2 Ağustos 2016 yılında SD Aucas

24 Ocak 2017 yılında Duros del Balon

27 Şubat 2018 yılında LDU Portoviejo

10 Şubat 2019 yılında Orense

1 Ocak 2020 yılında Dep. Talleres

5 Mart 2021 yılında Mushuc Runa SC

Rody Zambrano kimdir

Rody Zambrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rody Zambrano şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Chile (-3/2008)

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Rody Zambrano nereli

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