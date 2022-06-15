Rodyum ne demek, TDK'ya göre Rodyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rodyum ne demek? Rodyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rodyum kelimesi. Peki rodyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rodyum nedir, rodyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RODYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rodyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rodyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rodyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91, yoğunluğu 12,33 olan, 1970° C'de eriyen, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element (simgesi Rh)

