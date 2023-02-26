Roee Fucs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roee Fucs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roee Fucs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roee Fucs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roee Fucs 14 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רועי פוקס şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roee Fucs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Roee Fucs'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roee Fucs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roee Fucs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roee Fucs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roee Fucs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Maccabi Haifa

1 Ağustos 2018 yılında H Rishon leZion

30 Haziran 2019 yılında Maccabi Haifa

4 Temmuz 2019 yılında H. Nof HaGalil

31 Temmuz 2020 yılında Maccabi Haifa

Roee Fucs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roee Fucs şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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