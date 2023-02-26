Roei Ben Shimon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roei Ben Shimon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roei Ben Shimon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roei Ben Shimon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roei Ben Shimon 4 Aralık 2000 tarihinde Beit Ezra şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da רועי בן שמעון şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roei Ben Shimon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Roei Ben Shimon, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roei Ben Shimon'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roei Ben Shimon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roei Ben Shimon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roei Ben Shimon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roei Ben Shimon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2020 yılında Bnei Yehuda

12 Ocak 2023 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2023 yılında Bnei Yehuda

Roei Ben Shimon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roei Ben Shimon şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roei Ben Shimon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bnei Yehuda Tel Aviv

İsrail U21 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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