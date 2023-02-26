Roei Ben Shimon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roei Ben Shimon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roei Ben Shimon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roei Ben Shimon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Roei Ben Shimon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roei Ben Shimon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roei Ben Shimon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roei Ben Shimon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roei Ben Shimon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roei Ben Shimon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roei Ben Shimon 4 Aralık 2000 tarihinde Beit Ezra şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da רועי בן שמעון şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roei Ben Shimon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Roei Ben Shimon, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roei Ben Shimon'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roei Ben Shimon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roei Ben Shimon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Roei Ben Shimon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roei Ben Shimon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2020 yılında Bnei Yehuda

12 Ocak 2023 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2023 yılında Bnei Yehuda

Roei Ben Shimon kimdir

Roei Ben Shimon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roei Ben Shimon şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bnei Yehuda Tel Aviv

Roei Ben Shimon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail U21 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roei Ben Shimon nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Hrvoje İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrvoje İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hrvoje İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrvoje İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsaac Donkor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Donkor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsaac Donkor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Donkor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dafie Humin Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dafie Humin Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dafie Humin Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dafie Humin Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi