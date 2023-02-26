Roei Gordana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roei Gordana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roei Gordana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roei Gordana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Roei Gordana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roei Gordana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roei Gordana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roei Gordana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roei Gordana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roei Gordana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roei Gordana 6 Temmuz 1990 tarihinde Tel Aviv şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רועי גורדנה şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roei Gordana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Roei Gordana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roei Gordana'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roei Gordana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roei Gordana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Roei Gordana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roei Gordana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Ocak 2011 yılında H. Petah Tikva

30 Haziran 2011 yılında Hapoel Tel Aviv

10 Temmuz 2014 yılında H. Beer Sheva

1 Şubat 2016 yılında M. Petah Tikva

30 Haziran 2016 yılında H. Beer Sheva

19 Ocak 2017 yılında Bnei Yehuda

20 Temmuz 2018 yılında Slaven Belupo

31 Ocak 2019 yılında FC Ashdod

1 Temmuz 2021 yılında H. Beer Sheva

Roei Gordana kimdir

Roei Gordana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roei Gordana şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bnei Yehuda Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roei Gordana nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Obeida Khattab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obeida Khattab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Obeida Khattab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obeida Khattab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Aso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Aso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Aso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Aso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shaked Hakmon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaked Hakmon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shaked Hakmon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaked Hakmon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonah Attuquaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonah Attuquaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonah Attuquaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonah Attuquaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi