Roei Gordana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roei Gordana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roei Gordana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roei Gordana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roei Gordana 6 Temmuz 1990 tarihinde Tel Aviv şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רועי גורדנה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roei Gordana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Roei Gordana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roei Gordana'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roei Gordana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roei Gordana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roei Gordana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roei Gordana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Ocak 2011 yılında H. Petah Tikva

30 Haziran 2011 yılında Hapoel Tel Aviv

10 Temmuz 2014 yılında H. Beer Sheva

1 Şubat 2016 yılında M. Petah Tikva

30 Haziran 2016 yılında H. Beer Sheva

19 Ocak 2017 yılında Bnei Yehuda

20 Temmuz 2018 yılında Slaven Belupo

31 Ocak 2019 yılında FC Ashdod

1 Temmuz 2021 yılında H. Beer Sheva

Roei Gordana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roei Gordana şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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