Roei Shukrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roei Shukrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roei Shukrani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roei Shukrani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roei Shukrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roei Shukrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roei Shukrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roei Shukrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roei Shukrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roei Shukrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roei Shukrani 26 Haziran 1990 tarihinde Karmiel şehrinde doğmuştur.  İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רועי שוקרני şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roei Shukrani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.B SOCCER LTD yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 23 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roei Shukrani'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roei Shukrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roei Shukrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Roei Shukrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roei Shukrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2010 yılında Hapoel Haifa

1 Temmuz 2012 yılında H.Nazareth Illit

1 Temmuz 2013 yılında Hapoel Haifa

1 Temmuz 2015 yılında Kiryat Shmona

7 Eylül 2016 yılında Hapoel Raanana

1 Temmuz 2018 yılında Hapoel Haifa

4 Şubat 2019 yılında Hapoel Acre

1 Temmuz 2019 yılında Hapoel Haifa

7 Ağustos 2019 yılında H. Nof HaGalil

23 Ocak 2022 yılında Bnei Sakhnin

Roei Shukrani kimdir

Roei Shukrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roei Shukrani şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hapoel Haifa

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Roei Shukrani nereli

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