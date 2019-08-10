Rögarın kapağı çalındı, çevre sakinleri çöp kutusuyla önlem aldı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde vatandaşlar, kapağı çalınan yolun ortasındaki rögarın üzerine çöp kutusu koyarak, önlem aldı.

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi Celal Atik Sokak'ta, yol ortasında bulunan rögarın 2 parça olan kapağının bir parçası çalındı. Yoldan geçen yayalar ile araçların düşerek, olası bir kaza yaşamasını engellemek isteyen çevre sakinleri de rögarın üzerine çöp kutusu koyarak önlem aldı. Dikkat çekmesi için de çöp kutusu üzerine ağaç dalı yerleştirildi. Vatandaşlar, belediyeye bilgi verdi.

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DHA