Roger Aholou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roger Aholou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roger Aholou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roger Aholou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roger Aholou 30 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Togo,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Roger Ben Boris Aholou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roger Aholou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Roger Aholou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Roger Aholou'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Roger Aholou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roger Aholou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roger Aholou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roger Aholou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Kasım 2020 yılında US Monastir

1 Temmuz 2022 yılında FC San Pedro

27 Ağu 2022 yılında Raja Casablanca

Roger Aholou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roger Aholou şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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