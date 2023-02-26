Roger Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roger Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roger Arias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roger Arias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roger Arias 26 Şubat 2000 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Roger Bismarcy Arias Briones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roger Arias Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RCF FOOTBALL GROUP yapmaktadır. Roger Arias, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Roger Arias'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roger Arias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roger Arias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roger Arias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roger Arias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında GYE City FC B

1 Ağustos 2020 yılında CS Patria

31 Aralık 2020 yılında GYE City FC B

1 Ocak 2021 yılında Guayaquil City

Roger Arias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roger Arias şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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