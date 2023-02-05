Roger Assale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roger Assale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roger Assale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roger Assale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roger Assale 13 Kasım 1993 tarihinde Abengourou şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roger Claver Djapone Assalé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roger Assale Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Roger Assale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 5 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Roger Assale'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roger Assale Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rogerclaverassale/

Roger Assale Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roger Assale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roger Assale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roger Assale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Séwé Sports

6 Kasım 2014 yılında TP Mazembe

10 Şubat 2017 yılında BSC Young Boys

30 Haziran 2017 yılında TP Mazembe

1 Temmuz 2017 yılında BSC Young Boys

31 Ocak 2020 yılında CD Leganés

20 Temmuz 2020 yılında BSC Young Boys

5 Eylül 2020 yılında Dijon

27 Ağu 2021 yılında W. Bremen

30 Haziran 2022 yılında Dijon

Roger Assale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roger Assale şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Roger Assale Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fildişi Sahili takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 3 gol atmıştır.

Fildişi Sahili U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 6 gol atmıştır.

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