Roger Brugue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roger Brugue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roger Brugue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roger Brugue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roger Brugue 4 Kasım 1996 tarihinde Bàscara şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roger Brugué Ayguade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roger Brugue Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Roger Brugue, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roger Brugue'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Roger Brugue Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roger Brugue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roger Brugue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roger Brugue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında UE Figueres

1 Temmuz 2016 yılında Pobla de Mafumet CF

1 Temmuz 2019 yılında Gimnàstic

1 Temmuz 2021 yılında Levante

12 Ağu 2021 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2022 yılında Levante

Roger Brugue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roger Brugue şuan Levante takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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