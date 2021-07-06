Roger Federer Wibledon'da çeyrek finale kalmayı başardı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 7. günü dün akşam oynanan maçlar ile birlikte tamamlandı. Wimbldon'da toplam 8 şampiyonluğu ile birlikte en başarılı erkek konumunda olan dünya 8 numarası Roger Federer, İtalyan Lorenzo Sonego'yu 7-5, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

20 yaşındaki genç tenisçi Felix Auger-Aliassime , Alexander Zverev'i 3-2 (6-4, 7-6, 3-6, 3-6, 6-4) mağlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam çeyrek finaline çıkmaya hak kazandı.

Daniil Medvedev ile Hubert Hurkacz arasındaki 4. tur karşılaşması ise 4. setin 8. oyununda yağmur nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Medvedev'in 2-1 (6-2, 6-7, 6-3, 3-4) önde olduğu karşılaşma yarın kaldığı yerden devam edecek.