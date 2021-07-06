Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi yazdı: Ülkede psikolojik savaş yaşanıyor, hedefte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri var!Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri 2021 yattı mı? KYK ödemeleri başladı mı? İşte KYK ödeme sorgulama ekranı!Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in hocası değişti | İşte yeni isimPınar Altuğ bakış açısını değiştirmek için amuda kalktı! Paylaştığı poz beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Ağrı'da 3,5 büyüklüğünde deprem!MetroPOLL'un seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Genç nüfus tercihini yaptı, zirve değişmediAdnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 2021 | 59 öğretim üyesi alınacak! Başvuru detayları belli oldu...SON DAKİKA! FETÖ'nün yargı yapılanmasına büyük çelme: 66 mahrem imam hakkında gözaltı!Süper hücre nedir, ne demek? Süper hücre yağışı nedir? Zararlı mı?Görenler tanımakta zorlandı! Songül Karlı yıllar önceki halini paylaşarak dikkatleri üzerine çekti!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Roger Federer Wibledon'da çeyrek finale kalmayı başardı

Roger Federer Wibledon'da çeyrek finale kalmayı başardı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında erkekler kategorisinde 6 numaralı seri başı Roger Federer Lorenzo Sonego'yu saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi.

Roger Federer Wibledon'da çeyrek finale kalmayı başardı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 7. günü dün akşam oynanan maçlar ile birlikte tamamlandı. Wimbldon'da toplam 8 şampiyonluğu ile birlikte en başarılı erkek konumunda olan dünya 8 numarası Roger Federer, İtalyan Lorenzo Sonego'yu 7-5, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıkmaya hak kazandı. 

GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

20 yaşındaki genç tenisçi Felix Auger-Aliassime , Alexander Zverev'i  3-2 (6-4, 7-6, 3-6, 3-6, 6-4) mağlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam çeyrek finaline çıkmaya hak kazandı. 

Daniil Medvedev ile Hubert Hurkacz arasındaki 4. tur karşılaşması ise 4. setin 8. oyununda yağmur nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Medvedev'in 2-1 (6-2, 6-7, 6-3, 3-4) önde olduğu karşılaşma yarın kaldığı yerden devam edecek.

Roger Federer Wibledon'da çeyrek finale kalmayı başardı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT