Roger Federer Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada çeyrek finalde Roger Federer ile Hubert Hurkacz karşı karşıya geldi. 6 numaralı seri başı Roger Federer 6-3, 7-6 ve 6-0'lık setlerle kaybederek turnuvadan elenmiş oldu.

HURKACZ İLK KEZ YARI FİNALDE

Çeyrek final aşamasında Roger Federer'i devirerek yarı finale çıkmaya hak kazanan Hubert Hurkacz, kariyerinde ilk kez Wimbledon yarı finalinde boy gösterecek.

Polonyalı tenisçi daha önce üçüncü turdan öncesini görememişti. 24 yaşındaki sporcu yarı finalde Matteo Berrettini-Felix Auger-Aliassime maçının galibiyle karşılaşacak.

YARI FİNALDEKİ DİĞER İSİM DJOKOVİC

Tek erkeklerdeki diğer yarı final mücadelesinde 1 numaralı seri başı Novak Djokovic ile 10 numaralı seri başı Denis Shapovalov karşılaşacak. Djokovic 'in bu turnuvayı kazanması halinde toplam Grand Slam sayısı 20 ye çıkacak ve Federer ile Rafael Nadal'ı yakalamış olacak.