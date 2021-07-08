Şenol Güneş Emre Belözoğlu'nu Milli takımda görmek istiyor | Görüşme gerçekleştiSON DAKİKA! Akbank yetkilileri açıkladı: Şubelerin çalışma saatleri uzatıldı! Hafta sonuna kadar 19.00'a dek hizmet verecek!Kıyafeti müstehcen bulunduğu için bakın başına ne geldi! Sporcu Deniz Saypınar gözyaşlarına hakim olamadı!Böylesi görülmedi! Ağzında maske olmadan hapşıran adama bıçaklı saldırı!Yalova'da emekli albay dehşet saçtı! Gürültü yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü, biri bekçi iki kişiyi yaralayıp intihar etti!Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyorMillet ittifakı karışıyor! CHP ve İYİ Parti arasında cumhurbaşkanı adayı krizi! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsızBu kez de meyve suyu tesisi! Bu kadar iğrençlik fazla! Afyonkarahisar'daki tesisi görenler meyve suyu içmeye tövbe ediyor!10- 11 Temmuz 2021 hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı?Sinemaseverlerin dikkatine! Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona giriyor!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Roger Federer Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti

Roger Federer Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti

Bu turnuvada 8 kupa ile elinde en çok şampiyonluk bulunduran sporcu konumunda bulunan Roger Federer çeyrek finalde kaybetti. Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da çeyrek final maçında Hubert Hurkacz ile karşılaşan Federer, rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.

Roger Federer Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada çeyrek finalde Roger Federer ile Hubert Hurkacz karşı karşıya geldi. 6 numaralı seri başı Roger Federer 6-3, 7-6 ve 6-0'lık setlerle kaybederek turnuvadan elenmiş oldu.

HURKACZ İLK KEZ YARI FİNALDE

Çeyrek final aşamasında Roger Federer'i devirerek yarı finale çıkmaya hak kazanan Hubert Hurkacz, kariyerinde ilk kez Wimbledon yarı finalinde boy gösterecek.

Polonyalı tenisçi daha önce üçüncü turdan öncesini görememişti. 24 yaşındaki sporcu yarı finalde Matteo Berrettini-Felix Auger-Aliassime maçının galibiyle karşılaşacak.

Roger Federer Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti

YARI FİNALDEKİ DİĞER İSİM DJOKOVİC

Tek erkeklerdeki diğer yarı final mücadelesinde 1 numaralı seri başı Novak Djokovic ile 10 numaralı seri başı Denis Shapovalov karşılaşacak. Djokovic 'in bu turnuvayı kazanması halinde toplam Grand Slam sayısı 20 ye çıkacak ve Federer ile Rafael Nadal'ı yakalamış olacak.

Roger Federer Wimbledon'a çeyrek finalde veda etti

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT