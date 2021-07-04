Roger Federer Wimbledon'da 4. tura yükseldi
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası olan Wimbledon'da tenis efsanesi Roger Federer tek erkeklerde dördüncü tura çıkmayı başardı.
Wimbledon'un 3. turunda saha çıkan sporcular 4. tur biletini kapmak için mücadele etti.
Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seri başı İsviçreli Roger Federer, Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi 6-4, 6-4, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atlamayı başardı.
FAVORİLER YOLUNA DEVAM ETTİ
Dünya 2 numarası olan Rus tenisci Daniil Medvedev, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönmeyi başardı. 32 numaralı seri başı Hırvat Marin Cilic'i 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup ederek 4. tura adını yazdırdı.
4 numaralı seri başı Alman Alexander Zverev, 31 numaralı seri başı ABD'li Taylor Fritz'i 6-7, 6-4, 6-3 ve 7-6'lık setlerle yendi.
Tek kadınlarda ise dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, Çek Katerina Siniakova'yı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yendi ve bir üst tura çıkmayı başardı.