Roger Federer Wimbledon'da 4. tura yükseldi

Wimbledon'un 3. turunda saha çıkan sporcular 4. tur biletini kapmak için mücadele etti.

Tek erkeklerde 8 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 6 numaralı seri başı İsviçreli Roger Federer, Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi 6-4, 6-4, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atlamayı başardı.

FAVORİLER YOLUNA DEVAM ETTİ

Dünya 2 numarası olan Rus tenisci Daniil Medvedev, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönmeyi başardı. 32 numaralı seri başı Hırvat Marin Cilic'i 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup ederek 4. tura adını yazdırdı.

4 numaralı seri başı Alman Alexander Zverev, 31 numaralı seri başı ABD'li Taylor Fritz'i 6-7, 6-4, 6-3 ve 7-6'lık setlerle yendi.

Tek kadınlarda ise dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, Çek Katerina Siniakova'yı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yendi ve bir üst tura çıkmayı başardı.