Roger Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roger Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roger Guedes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roger Guedes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roger Guedes 2 Ekim 1996 tarihinde Ibirubá şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Róger Krug Guedes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roger Guedes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Çözülmemiş yapmaktadır. Roger Guedes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Roger Guedes'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Ağu 2025 tarihinde bitmektedir.

Roger Guedes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rogerguedes23/

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Roger Guedes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roger Guedes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roger Guedes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roger Guedes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Criciúma U20

1 Ocak 2015 yılında Criciúma EC

7 Nisan 2016 yılında Palmeiras

1 Ocak 2018 yılında Atlético-MG

12 Temmuz 2018 yılında Palmeiras

13 Temmuz 2018 yılında SD Luneng

27 Ağu 2021 yılında Corinthians

Roger Guedes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roger Guedes şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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