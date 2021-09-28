İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski futbolcusu Roger Hunt'tan acı haber geldi. Kulüpten Hunt'ın ölümüne ilişkin açıklama yapıldı. Basında yer alan haberlerin ardından Roger Hunt hakkında internette arama yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Roger Hunt kimdir? Nereli? | Hangi takımlarda oynadı? | Roger Hunt neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ROGER HUNT KİMDİR? NERELİ?

Roger Hunt, 20 Temmuz 1938 tarihinde Glazeburry, Lancashire, İngiltere'de dünyaya geldi. İngiliz futbolcu forvet pozisyonunda görev yapmıştır.

1958'de Liverpool kulübünde oynayarak profesyonel kariyerine başlayan Roger Hunt, ardından Bolton Wanderers ve Hellenic kulüplerinde oynadı.

ROGER HUNT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Forvet mevkiinde oynayan Roger Hunt, 1958-1969 yılları arasında Liverpool'da 1969-1972'de Bolton Wanderers'ta 1971'de ise kiralık olarak Hellenic'te oynamıştır.

Roger Hunt, İngiltere'nin kazandığı 1966 FIFA Dünya Kupası'nda takımın en önemli oyuncuları arasındaydı. Hunt, altı maçta da forma giymiş ve 3 gol atmıştı.

Liverpool formasıyla iki kez lig şampiyonluğu yaşayan Hunt, 492 maçta attığı 285 golle kulüp tarihinin en skorer ikinci ismi olmayı başardı.

ROGER HUNT NEDEN ÖLDÜ?

Roger Hunt'ın ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken, Liverpool eski futbolcusu Roger Hunt ilgili bir yazı paylaştı.

Liverpool'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Efsanevi eski oyuncumuz Roger Hunt'ın vefatının yasını tutuyoruz. Bu üzücü ve zor zamanda Roger'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikteyiz."