Roger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roger 1 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Roger Junio Rodrigues Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roger Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Roger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Roger'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2017 yılında Botafogo

1 Mayıs 2017 yılında Vila Nova FC

15 Mayıs 2017 yılında Goiânia EC

27 Aralık 2017 yılında Atlético-GO

1 Temmuz 2018 yılında FK Kukësi

30 Ağustos 2018 yılında KS Kastrioti

30 Haziran 2019 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2019 yılında Riga

3 Ocak 2021 yılında UTA Arad

14 Şubat 2022 yılında CFR Cluj

12 Şubat 2023 yılında Szentlőrinc SE

13 Şubat 2023 yılında UTA Arad

Roger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roger şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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