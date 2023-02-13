Roger Marti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roger Marti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roger Marti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roger Marti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roger Marti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roger Marti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roger Marti

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roger Marti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roger Marti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roger Marti 3 Ocak 1991 tarihinde Torrent şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roger Martí Salvador şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roger Marti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Roger Marti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roger Marti'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roger Marti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Roger27M

http://www.instagram.com/rogermartii9/

Roger Martiboyu ve yaşı kaç

Roger Marti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roger Marti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roger Marti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roger Marti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında V. Mestalla

1 Ocak 2011 yılında Burjassot CF

1 Haziran 2011 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2011 yılında Levante B

1 Ocak 2013 yılında Levante

6 Ağu 2013 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2014 yılında Levante

8 Temmuz 2014 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2015 yılında Levante

28 Ocak 2016 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2016 yılında Levante

4 Ağu 2022 yılında Elche CF

26 Ocak 2023 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2023 yılında Elche CF

Roger Marti kimdir

Roger Marti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roger Marti şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Roger Marti nereli

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