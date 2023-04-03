Roger Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roger Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roger Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roger Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roger Martinez 5 Nisan 2004 tarihinde Badalona şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Roger Martínez Santamaría şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roger Martinez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roger Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roger Martinez'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Roger Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roger Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roger Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roger Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2021 yılında RCD Espanyol B

Roger Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roger Martinez şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roger Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UE Cornellà, FC Barcelona

İspanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 29 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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