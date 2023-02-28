Roger Thompson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roger Thompson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roger Thompson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Roger Thompson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Roger Thompson 19 Aralık 1991 tarihinde Clarendon şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kanada,Jamaika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Roger Thompson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOVERA Sports yapmaktadır. Roger Thompson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 7 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Roger Thompson'nin York United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Roger Thompson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/rogerthompson
Roger Thompson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Roger Thompson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.
Roger Thompson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Roger Thompson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Nisan 2012 yılında Vaasa IFK
1 Ocak 2013 yılında IFK Mariehamn
14 Kasım 2014 yılında KSV Baunatal
11 Ağustos 2015 yılında Trelleborg
31 Mart 2017 yılında Ljungskile
22 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz
7 Ocak 2019 yılında York9 FC
Roger Thompson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Roger Thompson şuan York United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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