Roger Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roger Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roger Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roger Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roger Torres 13 Temmuz 1991 tarihinde Barrancabermeja şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Róger Mauricio Torres Hoya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roger Torres Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Roger Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roger Torres'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roger Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Rogertorres_20

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http://www.instagram.com/rogertorres10

Roger Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roger Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Roger Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roger Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CD América

1 Mart 2010 yılında Philadelphia

30 Ocak 2012 yılında CD América

31 Ocak 2012 yılında Philadelphia

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2014 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2015 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2016 yılında Alianza Petrol.

5 Ocak 2019 yılında Junior FC

1 Temmuz 2019 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2020 yılında A. Bucaramanga

26 Ocak 2021 yılında Alianza Petrol.

20 Nisan 2021 yılında Ilves

1 Ocak 2022 yılında Alianza Atl.

Roger Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roger Torres şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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