Rogerio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rogerio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rogerio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rogerio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rogerio 9 Mayıs 1986 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rogério Antônio Siqueira dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rogerio Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rogerio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rogerio'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rogerio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rogerio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rogerio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rogerio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Fortaleza

1 Ocak 2007 yılında Aracati

1 Mart 2007 yılında Fortaleza

1 Ocak 2009 yılında ABC FC

1 Aralık 2009 yılında Fortaleza

1 Ocak 2011 yılında AD Bahia-BA

1 Mayıs 2011 yılında Fortaleza

1 Mayıs 2012 yılında Guarany-CE

1 Aralık 2012 yılında Fortaleza

1 Ocak 2013 yılında Santo André

1 Mayıs 2013 yılında Fortaleza

1 Ocak 2014 yılında Potiguar-RN

1 Ağu 2014 yılında River-PI

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2018 yılında Botafogo

4 Kasım 2021 yılında Icasa

13 Ocak 2022 yılında Manaus FC

28 Eylül 2022 yılında Pacajus EC

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Rogerio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rogerio şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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