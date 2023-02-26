Roi Kehat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roi Kehat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roi Kehat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roi Kehat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roi Kehat 12 Mayıs 1992 tarihinde Rehovot şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רועי קהת‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roi Kehat Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Roi Kehat, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Roi Kehat'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roi Kehat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roi Kehat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roi Kehat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roi Kehat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2012 yılında H. Beer Sheva

30 Haziran 2013 yılında M. Tel Aviv

16 Eylül 2013 yılında Maccabi Yavne

1 Ocak 2014 yılında Kiryat Shmona

1 Temmuz 2015 yılında Austria Wien

9 Ağustos 2016 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2019 yılında Maccabi Netanya

1 Ağustos 2020 yılında Kiryat Shmona

Roi Kehat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roi Kehat şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Roi Kehat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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