Roi Mishpati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roi Mishpati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roi Mishpati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roi Mishpati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roi Mishpati 23 Kasım 1992 tarihinde Rishon LeZion şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רועי משפתי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roi Mishpati Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Roi Mishpati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Roi Mishpati'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roi Mishpati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roi Mishpati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roi Mishpati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roi Mishpati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2011 yılında FC Ashdod

3 Ağustos 2017 yılında H Rishon leZion

30 Haziran 2018 yılında FC Ashdod

31 Ağustos 2021 yılında Maccabi Haifa

Roi Mishpati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roi Mishpati şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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