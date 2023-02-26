Roin Chkhaidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roin Chkhaidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roin Chkhaidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roin Chkhaidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roin Chkhaidze 30 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da როინ ჩხაიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roin Chkhaidze Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Merani Martvili futbol takımında oynamaktadır. Merani Martvili takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Roin Chkhaidze'nin Merani Martvili ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roin Chkhaidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roin Chkhaidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roin Chkhaidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roin Chkhaidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Guria

1 Şubat 2023 yılında Merani Martvili

Roin Chkhaidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roin Chkhaidze şuan Merani Martvili takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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