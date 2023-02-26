Roin Kvaskhvadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roin Kvaskhvadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roin Kvaskhvadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roin Kvaskhvadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roin Kvaskhvadze 31 Mayıs 1989 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da როინ კვასხვაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roin Kvaskhvadze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Maksym Stefansky yapmaktadır. Roin Kvaskhvadze, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roin Kvaskhvadze'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roin Kvaskhvadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roin Kvaskhvadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roin Kvaskhvadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roin Kvaskhvadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2005 yılında FC Zestaponi

10 Ocak 2014 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2014 yılında Othellos Athien

1 Temmuz 2015 yılında Pafos FC

17 Ocak 2016 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2020 yılında Dinamo Tbilisi

20 Temmuz 2021 yılında Torpedo Kutaisi

Roin Kvaskhvadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roin Kvaskhvadze şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Roin Kvaskhvadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 20 numaralı formasıyla 11 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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