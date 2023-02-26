Roin Odishelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roin Odishelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roin Odishelidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roin Odishelidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roin Odishelidze 6 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da როინ ოდიშელიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roin Odishelidze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Roin Odishelidze'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roin Odishelidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roin Odishelidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roin Odishelidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roin Odishelidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Sang. Altyapı

1 Temmuz 2020 yılında Perugia U19

5 Temmuz 2020 yılında FC Saburtalo II

1 Eylül 2021 yılında Spaeri

Roin Odishelidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roin Odishelidze şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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