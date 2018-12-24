Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer’den estetik açıklaması

Gülperi dizisindeki sevişme sahnesinin ardından gündem olan Rojda Demirer, son günlerde estetik iddialarıyla konuşulmuştu. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından estetik iddialarına dair açıklamada bulundu.Rojda Demirer kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

İşte Rojda Demirer’den estetik açıklaması:

"Öncelikle son günlerde beni çok şaşırtan,asla kızdırmayan aksine çok eğlendiren estetik yorumlarına son noktayı ilk ağızdan koymak istedim ...

Öyle şeyler okudum ki ben bile inanamadım yaptırdığımı düşündüğünüz şeylere 1. ve 2. fotonun aynı dönem olmadığına benden bile daha emin olanlar mı dersiniz, yanaklarıma yağ aldırma operasyonu yaptırıp elmacık kemiği koydurduğuma kendi adı kadar emin olanlar mı dersiniz , hatta göz rengimi bile değiştirdiğime inananlar mı dersiniz...

‘BURUN ESTETİĞİMİ HİÇ GİZLEMEDİM’

İşte bunun sebebi ışık, kamera açıları ve konuşurken ya da tepkiler verirken yüzümüzün aldığı değişik duruşlar(tabii film çekilirken burnumu yaptırmadıysam)Şimdi gelelim estetiklerime burun estetiğimi hiç gizlemedim zaten. Üst dudağımda da kontür dediğimiz dudak dış çizgisini belli eden dolgum var ... Onun dışında ne yağ aldırdım ne elmacık kemiği yaptırdım ne de diş protezi yaptım.

‘ARADAN GEÇEN 18 YIL ES GEÇİLMESİN’

Ha bir de herkes lütfen aradan geçen 18 yılı es geçmesin. Kimse yirmisinde ve otuz sekizinde aynı yüz dolgunluğuyla kaldığını söylemesin. Söyleyeceklerim bu kadar hala tatmin olmayan varsa ve kendi düşündüklerinin doğruluğuna inanıyorsa bir daha bu kadar vakit ayırıp bütün samimiyetimle bu açıklamaları yapmam onu kendi fikri ve inancıyla başbaşa bırakırım ,sevgiler! (Not:1.ve 2. Fotonun yanındaki halim yeni halim karışmasın"

ROJDA DEMİRER KİMDİR?

Rojda Demirer (d. 12 Ağustos 1980, Ankara, Türkiye), Kürt kökenli Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. Baba tarafından Diyarbakırlıdır. 1988 yılında (9 yaşındayken) TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. Bunu daha sonra TRT' de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etmiştir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girerek 2001 yılında mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır. Birkaç dizide de rol almaya başlamıştı.

Rojda Demirer’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Çarpışma (Belma) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Seçil) (TV Dizisi)

2016 – Kördüğüm (Neslihan) (TV Dizisi)

2015 – Acil Aşk Aranıyor (Dr. Ayla) (TV Dizisi)

2014 – Yedikule Hayat Yokuşu (Süreyya) (TV Dizisi)

2012-2013 – Alev Alev (Alev) (TV Dizisi)

2012 – Kaos Örümcek Ağı (Meltem) (Sinema Filmi)

2011-2012 – Elde Var Hayat (Elif Öğretmen) (TV Dizisi)

2010-2011 – Geniş Aile (Zeynep) (TV Dizisi)

2009-2010 – Melekler Korusun (Esin) (TV Dizisi)

2007 – Sevgili Dünürüm (Ayperi) (TV Dizisi)

2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Zeynep) (TV Dizisi)

2006 – Hisarbuselik (Sema) (TV Dizisi)

2006 – Candan Öte (Görkem) (TV Dizisi)

2005 – Tadımız Kaçmasın (Eda) (TV Dizisi)

2004 – Canım Benim (Demet) (TV Dizisi)

2004 – Ağa Kızı (Biricik) (TV Dizisi)

2003 – Aşk Olsun (Ebru) (TV Dizisi)

2002 – Gönderilmemiş Mektuplar (Ceren) (Sinema Filmi)