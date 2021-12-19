Rojda isminin anlamı nedir, Rojda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Rojda isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Rojda ismi ne demek, Rojda ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Rojda isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Rojda İsminin anlamı nedir? TDK Rojda anlamı:

Rojda isminin anlamı, Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup, halk arasında iki farklı şekilde bilinmektedir.

1-Bir şeyi elde etmiş olan

2-Gün doğumu; güneşin doğduğu an, yeni bir gün.

Rojda İsmi Kuranda geçiyor mu?

Rojda ismi kuranda geçmemektedir.

Rojda isminin kökeni:

Rojda ismi Kürtçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık 13583 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Rojda isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Rojda isminin rengi:

Eski Lavanta

Rojda ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Rojda isminin Harf Analizi Nedir ?

Rojda ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

R : Akıllı, lider, sert

O : Sağduyulu, utangaç

J : Parlak/kaprisli, şımarık

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

Rojda isminin Numerolojisi Kaçtır?

Rojda ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

R : 21

O : 18

J : 13

D : 5

A : 1

= 58 – Rojda İsminin Numeroloji Toplamı 58’dir.

Rojda isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Rojda ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Rojda isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

R: 9 O: 6 J: 1 D: 4 A: 1 = 21

2 + 1 = 3 Kader sayısıdır

Rojda isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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